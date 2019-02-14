В Киеве напали на фанатов немецкого клуба «Айнтрахт», пострадало 5 человек

В среду вечером, 13 февраля, на Крещатике в Киеве произошла драка между неизвестными с символикой ФК «Динамо» Киев и фанатами ФК «Айнтрахт» из Франкфурта (Германия), пострадало пять человек, сообщило издание «Информатор».
«На Крещатике произошла массовая драка. Неизвестные напали на фанатов футбольного клуба „Айнтрахт“ из Франкфурта, которые отдыхали в заведении „Портер Паб“. В результате потасовки пострадали около 5 человек. Драка произошла в среду 13 февраля, около 22:30», — сказано в сообщении на сайте издания в четверг утром.
Большинство гостей покинуло паб и побежало на помощь своим соотечественникам. В результате драки пострадали минимум 5 человек, на место выехали две кареты скорой помощи. От госпитализации потерпевшие отказались.
14 февраля, в рамках Лиги Европы УЕФА в Харькове встретятся «Шахтер» Донецк и немецкий «Айнтрахт».
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