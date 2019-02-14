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Объединенный рейтинг левых позволяет сформировать фракцию в Верховной Раде, – политолог

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Объединенный рейтинг левых позволяет сформировать фракцию в Верховной Раде, – политолог

Данные социологического опроса показывают, что объединенный рейтинг левых политических партий позволяет им сформировать мощные фракцию в Верховной Раде Украины следующего созыва. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в «Українських новинах» в ходе презентации результатов соцопроса Центром социального инжиниринга «РАНД» заявил политолог Сергей Годный.

По его словам, рост рейтинга левых политических сил обусловлено несколькими факторами. «Во-первых, — подчеркнул Годный, — сразу несколько лидеров левых и левоцентристских партий зарегистрировались кандидатами в Президенты Украины. Они ведут активную избирательную кампанию в регионах. О них и их программы стало лучше известно избирателям. И в восточных и южных областях, где традиционно доминировала Партия регионов, произошло перетекание электората „регионалов“ к идейным левым».

Во-вторых, по словам эксперта, последние соцопросы показывают, что в обществе растет запрос на левую и левоцентристскую идеологию, в основе которой лежит идея социальной защиты и принцип социальной справедливости.

«В-третьих, — отметил Годный — из-за сенсационного возвращения в «большую политику» лидера украинских социалистов Александра Мороза все больше людей начали симпатизировать социалистической идеологии. Я бы это назвал включением механизма «политической памяти».

Политолог также обратил внимание на то, что, согласно результатам соцопроса, суммарный рейтинг Социалистической партии Мороза и Социал-демократической партии Сергея Каплина достиг 10,9%. «А это позволяет им в случае объединения сформировать мощные левую фракцию в новом парламенте, выборы в который состоятся уже осенью этого года. Хочу напомнить, что оба левых политика неоднократно высказывались о необходимости создания единой идеологически левой коалиции», — подчеркнул Годный.

левые партии, Выборы-2019
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