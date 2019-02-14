Объединенный рейтинг левых позволяет сформировать фракцию в Верховной Раде, – политолог

Данные социологического опроса показывают, что объединенный рейтинг левых политических партий позволяет им сформировать мощные фракцию в Верховной Раде Украины следующего созыва. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в «Українських новинах» в ходе презентации результатов соцопроса Центром социального инжиниринга «РАНД» заявил политолог Сергей Годный.
По его словам, рост рейтинга левых политических сил обусловлено несколькими факторами. «Во-первых, — подчеркнул Годный, — сразу несколько лидеров левых и левоцентристских партий зарегистрировались кандидатами в Президенты Украины. Они ведут активную избирательную кампанию в регионах. О них и их программы стало лучше известно избирателям. И в восточных и южных областях, где традиционно доминировала Партия регионов, произошло перетекание электората „регионалов“ к идейным левым».
Во-вторых, по словам эксперта, последние соцопросы показывают, что в обществе растет запрос на левую и левоцентристскую идеологию, в основе которой лежит идея социальной защиты и принцип социальной справедливости.
«В-третьих, — отметил Годный — из-за сенсационного возвращения в «большую политику» лидера украинских социалистов Александра Мороза все больше людей начали симпатизировать социалистической идеологии. Я бы это назвал включением механизма «политической памяти».
Политолог также обратил внимание на то, что, согласно результатам соцопроса, суммарный рейтинг Социалистической партии Мороза и Социал-демократической партии Сергея Каплина достиг 10,9%. «А это позволяет им в случае объединения сформировать мощные левую фракцию в новом парламенте, выборы в который состоятся уже осенью этого года. Хочу напомнить, что оба левых политика неоднократно высказывались о необходимости создания единой идеологически левой коалиции», — подчеркнул Годный.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016