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Amazon не будет строить штаб-квартиру в Нью-Йорке из-за политики

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Amazon не будет строить штаб-квартиру в Нью-Йорке из-за политики

Amazon в четверг сообщила о том, что не будет строить офис в Нью-Йорке, ориентировочная стоимость которого составляла порядка $2,5 млрд. В компании объяснили это решение негативным настроем некоторых местных депутатов.

«Некоторые политики ясно дали нам понять, что не хотят нашего присутствия в Нью-Йорке и не будут способствовать налаживанию сотрудничества Amazon с властями города, необходимого для завершения проекта», — говорится в заявлении, которое цитирует The Wall Street Journal.

Хотя в поддержку проекта выступали представляющие Демократическую партию губернатор Эндрю Куомо и мэр Билл ди Блазио, в городском совете и законодательном собрании штата были люди, которые называли проект Amazon «корпоративным иждивенчеством». Объясняется это сделкой, которую мэрия заключила с калифорнийской компанией. В соответствии с ней после постройки штаб-квартиры в районе Куинс Amazon обещала создать 25 тысяч рабочих мест. Город за это был готов предоставить налоговые льготы в размере около $3 млрд в течение следующих 10 лет.

В ноябре прошлого года член Сената Нью-Йорк Майкл Джанарис и депутат городского совета Джимми Ван Брэймер выступили с совместным заявлением. Они полагали, что Amazon не следует разрешать строить штаб-квартиру, потому что компания недостаточно делает для мегаполиса. В частности, по их мнению, Amazon мог бы для начала вложиться в устаревшую транспортную инфраструктуру и тем самым «заслужить любовь города», указывало агентство Bloomberg.

Джанарис, развивая свою мысль, указал, что неправильно давать налоговые послабления одной из богатейших корпораций в мире в то время, как город пытается найти деньги на развитие метро, улучшение качества образования и здравоохранения.

Джанарис входит в комиссию по контролю за работой органов власти штата и обладает правом наложить вето на сделку с Amazon.

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Между тем Amazon указывала, что сами жители Нью-Йорка не имеют ничего против того, чтобы сотрудники компании жили и работали в их городе. В соответствии с недавним опросом общественного мнения, идею штаб-квартиры поддержали более 50% респондентов.

Теперь компания будет искать новое место для строительства штаб-квартиры.

Amazon
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