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Врачи нашли у Трампа ожирение

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Врачи нашли у Трампа ожирение

Ежегодный обязательный медосмотр главы Белого дома Дональда Трампа показал, что его общее состояние здоровья находится в пределах нормы, однако президент имеет ожирение и, как следствие, повышенный уровень холестерина в крови. Об этом говорится в сообщении американского информагентства Reuters.

«Президент США Дональд Трамп набрал вес за последний год и сейчас находится в стадии ожирения, хотя в целом он остается в очень хорошем состоянии здоровья», — приводит издание выдержку из ежегодного президентского медобследования, проведенного на прошлой неделе.

Трамп, известный своей любовью к гамбургерам и хорошим стейкам, а также неприязнью к тренажерному залу, в прошлом году получил предупреждение от врачей, что ему нужно изменить свой рацион и начать тренироваться. Тем не менее, 72-летний президент набрал почти два кило за год — 110,2 кг сейчас против 108,4 кг в начале 2018 года. По оценкам сторонних врачей, Трамп «безусловно, имеет слишком большой вес». Зато личный врач президента отметил, что его здоровье находится в норме.

«После учета всех результатов лабораторных исследований, экспертиз и рекомендаций специалистов, я считаю, что президент остается в очень хорошем состоянии здоровья», — заявил врач президента Шон Конли.

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Тем не менее, результаты медицинской проверки показали повышенный уровень холестерина в крови президента, что является логичным, учитывая его вес. Тем временем, по сравнению с исследованием прошлого года, нынешняя динамика несколько улучшилась.

Дональд Трамп
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