В ЦИК насчитали почти 30 миллионов избирателей

По состоянию на 14 февраля в списки избирателей на очередных выборах президента Украины 31 марта потенциально могут быть включены более 29,8 миллиона граждан.

Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге, сообщает Укринформ.

«По состоянию на 14 февраля 2019 года граждане, которые потенциально будут включены в списки избирателей, составляют 29 миллионов 897 тысяч 548», — сказала она.

В то же время председатель ЦИК подчеркнула, что до 25 марта граждане имеют право временно изменить место голосования без изменения избирательного адреса, и поэтому общее количество избирателей может быть увеличено за счет граждан с оккупированных территорий, где сейчас выборы не организуются.

Согласно официальной статистической информации, с учетом граждан на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, в Украине пока избирательный адрес имеют 34 миллиона 544 тысячи 93 человека.

Слипачук напомнила, что недавно ЦИК определила перечень избирательных округов на Донбассе и в Крыму, где очередные выборы Президента Украины не будут организовываться и не будут проводиться. По ее словам, общее количество избирательных округов на президентских выборах 31 марта составит 200 (с учетом зарубежного избирательного округа), а избирательных участков будет 29 тысяч 848 (без учета специальных избирательных участков, которые будут созданы на временной основе).

В свою очередь руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах отметил, что данные госреестра избирателей обновляются ежемесячно, а сам реестр избирателей будут модернизирован и приспособлен для использования на мобильных устройствах и гаджетах. Также он заверил, что распространенная ранее информация СМИ о якобы увеличении на 1,4 миллиона избирателей в избирательных списках по сравнению с 2018 годом не соответствует действительности. Напротив, по его данным, количество избирателей ежегодно уменьшается.