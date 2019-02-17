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«Ревность и зависть»: политолог назвал причину нападок Медведчука на Новинского

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«Ревность и зависть»: политолог назвал причину нападок Медведчука на Новинского

Политолог Павел Рудяков считает, что до обсуждения мирного плана Виктора Медведчука дело так и не дошло, зато сам он выступил в роли критика чужих планов. Имеется в виду мирный план Новинского. Об этом эксперт написал в своем блоге на «Корреспондент».

Эксперт уверен, что Медведчук и Новинский, казалось бы, должны принадлежать к одному и тому же условному «лагерю» политического процесса, который также условно можно окрестить «бело-голубым». Тем не менее, оценка первым из них плана второго по своей резкости и тональности мало чем отличалась от оценки патриотами плана Медведчука. «Не странно ли?», — задается вопросом эксперт.

На первый взгляд да, отмечает Рудяков, несколько странно. «Если же присмотреться, то совсем нет. Соглашусь с Золотаревым: в „нервной реакции“ Медведчука на план Новинского присутствуют не только концептуальные, но и личные мотивы. Для тех, кто думает иначе, советовал бы вчитаться в аргументацию, на основании которой Медведчук разбивает, как ему кажется, Новинского. В ней много желчи, злости, но мало главного — связи с тем, что, собственно, предлагает Новинский. Мирные планы по Донбассу Медведчука и Новинского, хотя и отличаются друг от друга, строятся, по сути дела, на общем основании — на принципе поиска путей к миру через диалог, а также необходимости привлечения к этому диалогу представителей ДНР-ЛНР».

С точки зрения политолога, Медведчук делает вид, что он этого фундаментального сходства своего и чужого плана не замечает. Для пущей верности он обвиняет Новинского в том, в чем тот, как считает Рудяков, заведомо невиновен: стремлении оставить представителей мятежного Донбасса за бортом мирных переговоров и нежелании защищать их и их интересы.

«Прав Золотарев, когда видит в реакции Медведчука следы личной ревности к любым посягательствам на его монопольное право быть коммуникатором между Банковой и Кремлем, Порошенко и Путиным. В данном случае под руку попался Новинский (хотя всерьез задумываться над тем, чем этот политик мог бы устроить Москву, вряд ли приходится). Вот ему и досталось на орехи. Вплоть до обвинений в том, что он, дескать, льет воду на мельницу США и выступает лоббистом американских интересов».

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И последнее, что отметил эксперт, из плана Новинского действительно должно было бы вызвать ревность Медведчука — упоминание об Украинской православной церкви как о возможном и самом приемлемом посреднике в будущих переговорах между Киевом и Донецком-Луганском.

«Тут Виктору Владимировичу есть о чем задуматься. Впрочем, если считать приоритетом интересы дела, а свои личные интересы подчинять им, то и в этом вопросе можно было бы попробовать поискать компромисс. Было бы желание», — пишет Рудяков.

Вадим Новинский, Виктор Медведчук, Донбасс
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