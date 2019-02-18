Могерини анонсировала новые санкции против России

Решение о новых санкциях ЕС против России могут принять в ближайшие две недели. Об этом 18 февраля заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие несколько недель», — сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.
Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию в районе Керченского пролива будет принято 18 февраля на заседании министров иностранных дел ЕС.
Ожидается, что ЕС введет персональные санкции против 8 россиян за агрессию в Азовском море.
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