Могерини анонсировала новые санкции против России

Решение о новых санкциях ЕС против России могут принять в ближайшие две недели. Об этом 18 февраля заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие несколько недель», — сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию в районе Керченского пролива будет принято 18 февраля на заседании министров иностранных дел ЕС.

Ожидается, что ЕС введет персональные санкции против 8 россиян за агрессию в Азовском море.