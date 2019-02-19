Часть через банк, часть – через почту: стало известно, как монетизируют субсидии пенсионерам

Пенсионный фонд (ПФ) Украины в марте 2019 года выплатит 36% пенсионерам-субсидиантам монетизированную субсидию через государственный Ощадбанк, еще 34% пенсионеров, не имеющих банковской карточки, получат средства через «Укрпошту», сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«36% субсидиантов получат средства для оплаты коммунальных платежей на свою пенсионную карточку в день получения пенсии. Этим занимается Пенсионный фонд. 34% субсидиантов-пенсионеров монетизированную субсидию доставит „Укрпошта“, также в пенсионный день», — написал Кистион на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, остальные получатели жилищной субсидии получат средства с 12 марта через Ощадбанк.

Напомним, что правительство запустило программу монетизации субсидий, согласно которой субсидия будет перечислена денежным переводом через Ощадбанк, а пенсионерам будет выплачивать Пенсионный фонд одновременно с пенсией.