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Родственники погибших на Майдане готовят иски в ЕСПЧ из-за затягивания расследования

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Родственники погибших на Майдане готовят иски в ЕСПЧ из-за затягивания расследования

Родственники погибших во время столкновений в центре Киева в 2014 году готовят обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против государства, которое спустя пять лет не представило результаты расследования «дел Майдана». Об этом заявил во вторник адвокат Виталий Титич, представляющий интересы семей погибших во время событий на Майдане на брифинге в Киеве.

«Сегодня мы констатируем невыполнение государством требований конвенции по правам человека, в частности по обеспечению права на быстрое и эффективное расследование и судебное разбирательство», — цитирует его УНИАН. По словам Титича, защита готовит обращение в ЕСПЧ «для установления факта этого нарушения».

В ходе пресс-конференции во вторник родственники погибших обратили внимание, что высшие должностные лица не только не заинтересованы в этих расследованиях, но и препятствуют им. По словам куратора общественной инициативы «Евромайдан SOS» Александры Матвийчук, расследованию дел Майдана препятствует Генпрокуратура, руководство МВД и Службы безопасности Украины. Она отметила, что руководство Генпрокуратуры саботирует работу управления спецрасследований, а МВД и СБУ не сотрудничают со следователя, блокируя доступ к важным для документам.

Еще одним фактором затягивания расследования являются нововведения в законодательстве. В частности, в конце года управление спецрасследований будет вынуждено передать все дела, которые еще не направлены в суды, в Государственное бюро расследований, после чего их начнут рассматривать заново.

Отметим, что международные правозащитные организации ранее неоднократно критиковали власти и правоохранительные органы за отсутствие прогресса в расследовании и поиске виновных в расстрелах на Майдане.

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А начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих в 2013-2014гг до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины и правоохранительных органов, при том что 36 лиц, уведомленных о подозрении в совершении преступлений во время Революции Достоинства, продолжают работать в правоохранительных органах.

ЕСПЧ, Майдан
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Мнения

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Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

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экономист

Об инфляционных рекордах

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Павел Вернивский
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Должна ли цена на газ быть рыночной

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