Суд арестовал бывших руководителей «Укргазбанка»

Суд арестовал экс-руководителей одного из государственных банков, которые подозреваются в присвоении 39 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.
Согласно сообщению, экс-заместитилю главы правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 960,5 тыс. грн. Кроме того, суд избрал меру пресечения руководителю коммерческой структуры в виде домашнего ареста. Бывший член наблюдательного совета банка 19 февраля был взят под стражу в зале суда. Суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 90 млн грн.
Согласно базе судебных решений и номеру уголовного дела речь идет об экс-руководителях Укргазбанка.
Как ранее сообщалось, 11 февраля бывшему члену наблюдательного совета Укргазбанка, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
В ходе досудебного расследования было установлено, что в течение 2008-2009 гг. они организовали схему по выводу государственных средств на счет подконтрольного предприятия.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016