Украинцы уже не доверяют практически ни одному госоргану

Подавляющее большинство граждан Украины не доверяют ни власти, ни судам, ни новым антикоррупционным органам. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова.
Так, в пятерке лидеров, которым больше всего не доверяют украинцы, – Верховная Рада (82%), судебная система (78%), политические партии (77%), правительство и коммерческие банки (по 75%).
Также высокий уровень недоверия граждан имеют президент (71%), прокуратура (70%), Нацбанк (68%), Верховный суд (65%), САП (65%), НАБУ (64%), Нацагентство по предупреждению коррупции (64 %), Антикоррупционный суд (62%), Конституционный суд (62%) и профсоюзы (58%).
Вместе с тем доверие граждане чаще всего высказывают волонтерским организациям (им доверяют 67% опрошенных), Вооруженным силам (62%), Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (61%), церкви (61%), добровольческим батальонам (57%).
К институтам, которым доверие высказываются чаще, чем недоверие, относятся также Государственная пограничная служба (ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют – 36%), Нацгвардия (соответственно 50% и 38%), СМИ Украины (соответственно 49% и 43%) и общественные организации (соответственно 45% и 41%).
Опрос проходил с 7 по 14 февраля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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