Войти
Трамп публично поддержал школьника, подавшего в суд на газету Washington Post
медиа
Трамп публично поддержал школьника, подавшего в суд на газету Washington Post
Резервы РФ впервые в истории превысили внешний долг
соседи
Резервы РФ впервые в истории превысили внешний долг

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

Нардепа Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка

269
Нардепа Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка

Народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко вывел из неплатежеспособного банка 750 тыс. грн несмотря на запрет проведения любых платежей и скрыл этот факт при декларировании. Депутат — «антикоррупционер» Луценко не впервые «засветился» в финансовых операциях с банками, признанными неплатежеспособными, пишут «Вести».

Национальным антикоррупционным бюро Украины начата проверка достоверности данных, представленных в имущественной декларации народным депутатом И. В. Луценко (уголовное производство № 52018000000001213, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований 19 декабря 2018 года). Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в соответствующем уголовном производстве по фактам, установленным совместно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и правоохранительными органами, указывающими на совершение народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).

Речь идет о том, что выходец из «банковской» семьи (его отчим — бывший глава НБУ Владимир Стельмах) член фракции «Батькивщина», работающий в Комитете Верховной Рады Украины по предупреждению коррупции, вывел из несплатоспроможного банка 750 тыс. грн. 20 марта 2015. На основании постановления Правления НБУ об отнесении ПАО «БАНК» КИЕВСКАЯ РУСЬ «в категорию неплатежеспособных в Банке была введена временная администрация. А за день до того, 19 марта 2015, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тыс грн с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И. В. Гнатенко. После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту последней.

Каким образом депутату удалось таким хитрым маневром вывести средства из банка, в котором были заблокированы все платежи — вопрос риторический, пищет издание. Но по предварительным выводам следствия, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату — в таком случае эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко. Однако в электронной декларации народного депутата за 2015 год указано только деньги в другом банке — в ПАО «Укринбанк»: 700007 грн, 14 000 Евро и 100 000 долларов США.

Читайте также: Что не так с конфискацией «денег Януковича»

История с «Укринбанком» также является показательной. Этот банк был также признан неплатежеспособным. Но путем сомнительных судебных решений владельцы банка, оставив государству долги перед вкладчиками, получили контроль над активами. Для этого была создана компания «Укринком», которая назвала себя правопреемником «Укринбанка», которую в свою очередь пытаются искусственно обанкротить и отдать активы ликвидируемого банка в качестве оплаты искусственных долгов компании «Аффинаж», владельцами которой являются руководители того же «Укринком». Интересно, что Игорь Луценко получил, согласно декларации, дважды 100 тыс. грн. от ФК «Аффинаж» в качестве «оплаты по договору уступки прав требования».

банк Киевская Русь, Игорь Луценко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Почему молчит Зеленский

Зеленский, примерив на себя маску «не Петя, не Юля», может её в одночасье и потерять, если совершит нечто, идущее вразрез с ожиданиями электората. К тому же по нему будет бить «тяжёлая артиллерия» штаба ПАПа, всерьёз опасающегося поражения от шоумена.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое - национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016