Пассажирский Boeing случайно превысил скорость звука

Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, летевший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука, попав в сильный воздушный поток, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Boeing-787-9 Dreamliner, пролетая над Канзасом на высоте около 11 км, оказался в высотном струйном течении — области сильного ветра в верхнем слое тропосферы.
Благодаря этому самолет развил скорость в 800 миль в час (1285 км/ч). Между тем скорость звука на этой высоте составляет 1062 км/ч. Обычная же скорость такого авиалайнера составляет 561 милю в час (902 км/ч).
Пилот Питер Джеймс, выполнявший этой рейс, написал в твиттере, что за свою 25-летнюю карьеру ни разу с таким не сталкивался: «Почти 800 миль в час, никогда не видел такого попутного ветра в своей жизни! (попутный ветер — 200 миль в час)».
Благодаря неожиданному ускорению, самолет прибыл в Лондон на 48 минут раньше, отмечает издание.
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