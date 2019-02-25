Bitcoin вновь резко подешевел

В воскресенье днем цена Bitcoin ненадолго превысила $4200, после чего резко снизилась. За несколько часов криптовалюта подешевела на 9,5%, до $3800. Затем она начала дорожать, сейчас монета торгуется на уровне в $3852.
Как пишет РБК, многие альткоины потеряли значительно больше — курс Ethereum опустился на 15% за прошедшие сутки, до $140, токен XRP — на 10%, до $0,304.
Доля Bitcoin на рынке вновь превысила 52%, сейчас она составляет 52,3%.
Капитализация цифровых денег сократилась на $14 млрд, до $129 млрд. Объемы торгов увеличились с $31 млрд до рекордных $38 млрд, этот показатель еще не был настолько высоким в 2019 году.
Напомним, ликвидность двух крупнейших по капитализации криптовалют достигла рекордных значений в конце февраля 2019 года. С начала года показатели Ethereum увеличились в 2,5 раза, а у Bitcoin — удвоились.
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