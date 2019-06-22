Курс Bitcoin уже превысил 11 тысяч долларов

Bitcoin подорожал на торгах в субботу и обновил годовой максимум, его курс превысил 11 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Курс Bitcoin увеличился в ходе торгов на 13%, до 11,119 тысяч долларов, достигнув максимальной отметки с мая 2018 года.
С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 140%, однако Bitcoin очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к 20 тыс. долларов.
Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, также дорожают в ходе торгов в субботу.
Совокупная стоимость всех криптовалют оценивается в 330,1 млрд долларов.
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