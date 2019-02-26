Bank of America отказывается от бренда Merrill Lynch

Руководство Bank Of America приняло решение отказаться от бренда подконтрольного ему инвестиционного подразделения Merrill Lynch, сообщает The Wall Street Journal. В соответствии с планами банка подразделение по управлению капиталом клиентов будет называться Merrill.

WSJ указывает, что решение о ребрендинге было принято впервые с 2008 года, когда Meriill Lynch перешел под контроль Bank of America в разгар финансового кризиса. До этого времени инвестиционный банк существовал под своим названием с 1914 года.

По данным издания, решение провести ребрендинг связано с попыткой руководства Bank of America сделать более скоординированной работу своих подразделений и содействовать большему объединению компаний, которые были приобретены в последнее время.

Merrill Lynch была создана в начале 20-го века Чарльзом Мерриллом, к которому позже присоединился его друг Эдмунд Линч. К середине прошлого столетия их компания превратилась в сеть брокерских агентств по всем Соединенным Штатам. В начале 2000-х инвесткомпания занялась вложениями в недвижимость, однако эта стратегия привела к краху в 2008 году. В результате активы Merrill-Lynch перешли к Bank of America.