Bank of America отказывается от бренда Merrill Lynch

Руководство Bank Of America приняло решение отказаться от бренда подконтрольного ему инвестиционного подразделения Merrill Lynch, сообщает The Wall Street Journal. В соответствии с планами банка подразделение по управлению капиталом клиентов будет называться Merrill.
WSJ указывает, что решение о ребрендинге было принято впервые с 2008 года, когда Meriill Lynch перешел под контроль Bank of America в разгар финансового кризиса. До этого времени инвестиционный банк существовал под своим названием с 1914 года.
По данным издания, решение провести ребрендинг связано с попыткой руководства Bank of America сделать более скоординированной работу своих подразделений и содействовать большему объединению компаний, которые были приобретены в последнее время.
Merrill Lynch была создана в начале 20-го века Чарльзом Мерриллом, к которому позже присоединился его друг Эдмунд Линч. К середине прошлого столетия их компания превратилась в сеть брокерских агентств по всем Соединенным Штатам. В начале 2000-х инвесткомпания занялась вложениями в недвижимость, однако эта стратегия привела к краху в 2008 году. В результате активы Merrill-Lynch перешли к Bank of America.
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