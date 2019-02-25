Глава Amazon пообещал уже в этом году отправить человека в космос

Частная аэрокосмическая фирма Blue Origin готовится к отправке первых космических туристов. Как заверил основатель компании и по совместительству гендиректор Amazon Джефф Безос, первый коммерческий запуск системы New Shepard, включающей в себя космический корабль и многоразовую одноступенчатую ракету для суборбитальных полетов, начнется уже в этом году.

На закрытой встрече в Нью-Йорке бизнесмен сообщил, что восхищается Марком Цукербергом, создавшим Facebook — крупнейшую в мире социальную сеть — из комнаты в общежитии с использованием существующей интернет-инфраструктуры. Однако о появлении «Цукерберга в космосе» говорить пока рано, объяснил Безос. По его словам, конечная цель Blue Origin заключается в том, чтобы населить солнечную систему триллионом людей и создать таких условия, которые могли бы привести к появлению «тысяч Моцартов и Эйнштейнов» за пределами Земли.

Предприниматель напомнил, что 23 января 2019 года суборбитальный аппарат New Shepard был успешно испытан в десятый раз. На вопрос, когда полет на многоразовом корабле совершат люди, Безос ответил: «В этом году. Это впервые, когда я говорю: ’в этом году’. А на протяжении последних нескольких лет я обычно говорил: ’в следующем году’», цитирует его Business Insider.

По словам Безоса, Blue Origin отправит туристов именно в космос, а не на орбиту. Когда его спросили о конкурентах в лице Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, бизнесмен ответил, что настроен скептически. Он выразил сомнения, что корабль SpaceShipTwo сможет подняться так же высоко, как New Shepard, преодолев 100 км над уровнем моря (так называемую линию Кармана — признана в качестве границы между атмосферой Земли и космосом).

Вместе с этим Безос добавил, что Blue Origin продолжает работу над сооружением более мощной ракеты New Glenn, которая будет предназначена для вывода космических аппаратов и людей на низкую околоземную орбиту. Первый запуск ракеты, сказал он, будет произведен в 2021 году с космодрома во Флориде.