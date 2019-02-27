Почти война: Индия и Пакистан сбивают самолеты друг друга

Индийские ВВС сбили в среду пакистанский многоцелевой истребитель F-16, который вторгся в индийское воздушное пространство. Об этом сообщает информационное интернет-издание Firstpost.

Ранее пакистанская сторона заявила, что ВВС Пакистана сбили в среду два самолета ВВС Индии в пакистанском воздушном пространстве. Как сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур, индийский пилот взят в плен.

Также Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило нанесение самолетами ВВС страны авиаудара по целям в индийском северном штате Джамму и Кашмир. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства