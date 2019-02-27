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Почти война: Индия и Пакистан сбивают самолеты друг друга

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Индийские ВВС сбили в среду пакистанский многоцелевой истребитель F-16, который вторгся в индийское воздушное пространство. Об этом сообщает информационное интернет-издание Firstpost.

Ранее пакистанская сторона заявила, что ВВС Пакистана сбили в среду два самолета ВВС Индии в пакистанском воздушном пространстве. Как сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур, индийский пилот взят в плен.

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Также Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило нанесение самолетами ВВС страны авиаудара по целям в индийском северном штате Джамму и Кашмир. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства

Индия, Пакистан
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Пенсионная мобилизация Петра Порошенко

В технологическом XXI веке, в 2019 году, после пяти лет самых «крутых» реформ, мы тупо так и задешево покупаем... пенсионеров. Чтобы проголосовали. Нет, не так. Сначала опускаем их максимально в самую беспросветную нищету, делаем беззащитными и униженными, ставим их на колени своей «эффективной» социальной политикой и крутыми менеджерами из Пенсионного фонда, выжимаем из них слезы унижения платежками, а потом садимся так под телекамеры и бюджетными деньгами суём копейку. Спасли однако. Неслыханно облагодетельствовали. Но с обязательным: «я - вам столько щедроты, а вы мне свои души на избирательных участках».
Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
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