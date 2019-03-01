О «балансе ядерного страха»

Ситуация с пакистано-индийским конфликтом выглядит не столь безобидно, как многим кажется. И Украину это также может затронуть. Самооборона — неоднозначное понятие, когда страна пытается предотвратить опасность подвергнуться нападению из соображений самообороны.

Если внезапность обеспечивает преимущество, то есть смысл лишить противника этого преимущества, ударив первым. А страх того, что противник может нанести удар, ошибочно предположив, что мы собираемся нанести удар, порождает мотив ударить первым и, тем самым, делает оправданной мотивацию противника. Умеренное искушение неожиданно нанести удар первым, которое испытывает каждая сторона, может само себя усиливать посредством процесса взаимодействующих ожиданий.

Тут дополнительный мотив для нападения порождается в ходе последовательных циклов — «он думает, что мы думаем, что он нападет, и поэтому он думает, что нападем мы, поэтому он думает, что мы непременно нападем, а значит, он нападет, и, следовательно, мы должны напасть сами». Интуитивная идея, даже если она неверна, сама по себе может быть реальным феноменом, определяющим поведение — руководители стран неявным образом ощущают, что ситуация чревата взрывом, и сами инициируют взрыв.

Вернемся к пакистано-индийскому конфликту. Пакистан серьезно отстает от Индии (в экономическом отношении и в военном уже тоже). К тому же США давно перестали делать ставку на Пакистан, сделав ее на Индию, как очень важный элемент комплексного противостояния Америки с Китаем. Тут даже ядерное сдерживание перестает играть прежнюю роль. Отнюдь не исключено, что военная верхушка Пакистана решит — лучше вероятное военное поражение сейчас, чем гарантированный военный разгром через 5-10 лет. И вот тут факторы, обеспечивающие баланс сил через «баланс ядерного страха», утрачивают свою действенность. Поэтому вероятность применения ядерного оружия является отнюдь не низкой.

Поэтому может быть снят психологический барьер на применение его третьими странами в других регионах — что непосредственным образом может отразиться и на Украине.