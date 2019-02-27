В Германии с помощью пожарных спасли толстую крысу, застрявшую в люке

В немецком городе Бенсхайм служба спасения вытащила из западни толстую крысу, застрявшую в отверстии канализационного люка. В спасении крысы участвовали сотрудники местной организации профессиональных спасателей животных и пожарные, сообщает BBC.

Необычный вызов поступил в службу спасения утром в воскресенье. На него откликнулись пожарные-волонтеры. Представитель организации по спасению животных Михаэль Зер был уже на месте, когда они приехали.

У самого Зера вытащить крысу не получилось — она была слишком толстая.

«У нее накопился зимний жир, и ее бедра прочно застряли в отверстии. Не сдвинуться», — рассказал Зер местным журналистам.

Пришлось дожидаться пожарных, чтобы они открыли люк. Пожарные приехали, открыли люк, и Зеру удалось вытащить крысу с нижней стороны.

Многие местные жители задавались вопросом, зачем на спасение крысы тратится так много времени и ресурсов.

Но Михаэль Зер уверен, что это было сделано не напрасно. «Даже те животные, которых многие ненавидят, заслуживают уважения», — сказал он.

Крысу сфотографировали и отпустили обратно в канализацию. В группе организации по спасению животных в «Фейсбуке» история вызвала всеобщий восторг.