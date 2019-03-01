В ПЦУ не намерены причащать представителей ЛГБТ

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний говорит, что представителей ЛГБТ-сообщества допустят к причастию, только если они «покаются в грехах и исправят свои ошибки». Об этом он сказал в интервью ВВС news Украина.
В частности, на вопрос, допустит ли ПЦУ представителей ЛГБТ-сообщества к причастию, Епифаний ответил следующим образом.
«У нас есть четкая позиция — не только Украинской православной церкви, а и Всеукраинского совета церквей — по этому вопросу. Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром. Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто».
По словам митрополита, есть образ жизни, который несовместим с христианскими взглядами.
«Поэтому есть позиция Православной церкви, есть обращение Всеукраинского совета Церквей, и в этом вопросе мы непоколебимы», — говорит Епифаний.
«Потому что мы базируемся на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом. И мы не можем как Церковь назвать это добром. Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах», — резюмировал митрополит.
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