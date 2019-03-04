Совет ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения

Совет ЕС продлил на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщается на сайте законодательного органа.
«Совет продлил до 6 марта 2020 года заморозку активов 12 человек, которые ответственны за незаконное присвоение государственных средств Украины и злоупотребление служебным положением», — говорится в сообщении. Отмечается, что санкции в отношении одного человека не были продлены, его имя не указывается. По данным СМИ, речь идет об Андрее Клюеве.
Янукович покинул Украину весной 2014 года. В марте того же года ЕС ввел санкции против Януковича и его окружения. Счета украинцев, которые подозреваются в присвоением госсредств и нарушении прав человека, были заморожены. Также им запретили въезд в европейские страны. Позднее санкции неоднократно продлевали.
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