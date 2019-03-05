Toyota и Subaru планируют вместе разработать новый электромобиль

Японские автопроизводители Toyota и Subaru приступили к совместной разработке нового электромобиля, который они рассчитывают вывести на рынок в 2021 году. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.
В настоящее время инженеры из двух компаний уже работают над проектом.
Изначально Subaru рассчитывала создать электромобиль самостоятельно, однако из-за больших затрат проект было решено заморозить в пользу сотрудничества с Toyota в этой области. Совместно разработанные автомобили будут продаваться под обоими брендами, как это было в случае с компактными спорткарами-близнецами Subaru BRZ и Toyota 86, появившимися в 2011 году.
Toyota долгое время уделяла большое внимание развитию технологий гибридных двигателей, заняв лидирующую позицию на мировом рынке по продажам оснащенных ими автомобилей. Однако на фоне всеобщего интереса к электромобилям в корпорации сочли необходимым укрепить свои позиции и в этом сегменте.
Ранее Toyota объявила о намерении ориентировочно к 2025 году полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, оставив в своей модельной линейке только гибриды, электромобили и автомобили, работающие на водороде. Кроме того, Toyota заключила договор с двумя другими японскими компаниями — Suzuki и Mazda — с целью совместного производства электромобилей.
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