Subaru отзовет из-за дефекта более 2 млн автомобилей

Японская компания Subaru приняла решение отозвать по всему миру 2,27 млн автомобилей из-за дефекта в системе электроники. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление производителя.
Уточняется, что речь идет о переключателе, который может полностью отказать под воздействием чистящих средств и реагентов, что может стать причиной отказа работы стоп-сигналов при нажатии педали тормоза. По мнению экспертов компании, эта же неполадка может привести к проблемам с запуском двигателя. Отозваны будут седаны Impreza и кроссоверы Forester, выпущенные в период с сентября 2008 года по март 2017 года.
В январе сообщалось о том, что концерн прекратил производство на единственном заводе в Японии после обнаружения дефектов деталей.
В феврале из-за возможной неисправности электропривода двери багажника свои автомобили отзывала компания Volvo (167 тыс. по всему миру). Концерн Fiat Chrysler в этом месяце также сообщал об отзыве 882 тыс. автомобилей из-за проблем с рулевым управлением и тормозами.
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