Войти
Лукашенко заявил о сворачивании евразийской интеграции
дружба народов
Лукашенко заявил о сворачивании евразийской интеграции
Россия вслед за США приостановила свое участие в договоре о РСМД
дружба народов
Россия вслед за США приостановила свое участие в договоре о РСМД

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Лукашенко заявил о сворачивании евразийской интеграции

1010
Лукашенко заявил о сворачивании евразийской интеграции


Президент Беларуси Александр Лукашенко видит опасность в сворачивании интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил во вторник на совещании по вопросам участия страны в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

«К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. Отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», — отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Президент Беларуси отметил также, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.

«Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще», — сказал Лукашенко.

Читайте также: Суд почти в три раза уменьшил залог Насирову

«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации, — отметил Лукашенко. — При этом основной принцип данного проекта — равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования, на иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться».

По его словам, постулат суверенитета также «остается для Беларуси незыблемым».

Беларусь, Александр Лукашенко, ЕАЭС
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 марта 2019
Понедельник, 4 марта 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не буду голосовать за Порошенко

Возможно, ПАП далеко не самый плохой президент. И возможно, в другое, менее сложное время он показал бы себя как очень сильный лидер. Однако, сейчас, в очень сложное для страны время, это абсолютно не тот человек, что может что-то изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Юго-Восток в электоральной игре

На фоне противоречивых общенациональных рейтингов интерес представляют собой и региональные предпочтения украинских избирателей. Благодаря исследованию Фонда «Украинская политика» проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга, мы имеем возможность проанализировать предпочтения избирателей Юго-Востока на начало февраля с.г. При этом, автор разбил шесть анализируемых персонажей на две тройки – исходя из их общепринятого электорального потенциала.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «балансе ядерного страха»

Если внезапность обеспечивает преимущество, то есть смысл лишить противника этого преимущества, ударив первым. А страх того, что противник может нанести удар, ошибочно предположив, что мы собираемся нанести удар, порождает мотив ударить первым и, тем самым, делает оправданной мотивацию противника. Умеренное искушение неожиданно нанести удар первым, которое испытывает каждая сторона, может само себя усиливать посредством процесса взаимодействующих ожиданий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016