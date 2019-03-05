Лукашенко заявил о сворачивании евразийской интеграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит опасность в сворачивании интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил во вторник на совещании по вопросам участия страны в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.
«К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. Отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», — отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.
Президент Беларуси отметил также, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.
«Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще», — сказал Лукашенко.
«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации, — отметил Лукашенко. — При этом основной принцип данного проекта — равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования, на иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться».
По его словам, постулат суверенитета также «остается для Беларуси незыблемым».
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