НАБУ завело еще одно дело в отношении коррупции в «оборонке»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по результатам анализа информации, изложенной в третьей части фильма-расследования команды журналистских расследований «Bihus.Info» о фактах коррупции в оборонно-промышленном комплексе, зарегистрировали еще одно уголовное производство.
«Предварительная правовая квалификация — ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой — Ред.)», — сообщает пресс-служба НАБУ на странице Бюро в Фейсбук во вторник днем.
Напомним, что 25 февраля издание «Bihus.info» обнародовало расследования о людях из окружения Петра Порошенко, курирующих хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковський.
4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил «откат» по хищению в оборонном комплексе в размере 30 тысяч долларов.
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