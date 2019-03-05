«Нацдружины» угрожают применять силу на избирательных участках

Наблюдатели от «Национальных дружин» могут применять силу на участках в случае фальсификаций. Об этом заявил пресс-секретарь «Национальных дружин» Игорь Вдовин, передает «Радио Свобода».
«Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир (командир Нацдружин Игорь Михайленко ранее написал в Telegram, что „если за справедливость надо будет дать кому-то по морде — мы это сделаем без промедления“ — ред.)», — сказал спикер.
По его утверждениям, силу в «Нацдружинах» могут применить не в отношении членов комиссий, а касательно «случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов».
«Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов», — утверждает Вдовин.
Он добавил, что «Национальные дружины» будут участвовать в наблюдении за выборами, «чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан».
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что если Нацдружины, зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, будут брать на себя силовые функции, то это будет прекращено.
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