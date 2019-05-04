В Черниговской области обнаружили целый гараж боеприпасов

В Прилуках (Черниговская область) сотрудники полиции во время обыска в гаражном помещении, которое принадлежит пенсионеру — бывшему военнослужащему Вооруженных сил Украины, изъяли арсенал боеприпасов.

Как сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, сотрудники полиции изъяли «9 ящиков (175 шт) с гранатами Ф1, запалы к ним и множество патронов калибром 7,62 мм в 49 цинках».

«С таким арсеналом можно вести активные военные действия», — написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.