В Черниговской области обнаружили целый гараж боеприпасов

В Прилуках (Черниговская область) сотрудники полиции во время обыска в гаражном помещении, которое принадлежит пенсионеру — бывшему военнослужащему Вооруженных сил Украины, изъяли арсенал боеприпасов.
Как сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, сотрудники полиции изъяли «9 ящиков (175 шт) с гранатами Ф1, запалы к ним и множество патронов калибром 7,62 мм в 49 цинках».
«С таким арсеналом можно вести активные военные действия», — написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016