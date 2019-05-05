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В Германии планируют штрафовать за отказ вакцинировать детей от кори

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В Германии планируют штрафовать за отказ вакцинировать детей от кори

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан считает, что дошкольников, не имеющих прививки от кори, нужно исключать из детских садов, а их родителей — штрафовать. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект, заявил министр в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье.

«Хотим защитить от кори всех детей, поэтому каждый, кто ходит в садик или в школу, должен быть привит, — сказал Шпан. — Так как посещение детских садов необязательно, то детей без прививок будут исключать». Школьников включить в этот законопроект не получилось, поскольку посещение среднеобразовательных учреждений в ФРГ обязательно по закону. «Однако штраф размером до €2,5 тыс. будет грозить тем, кто не привил детей школьного возраста», — сказал министр. Для вступления этого законопроекта в силу, его должен утвердить Бундестаг. Шпан рассчитывает, что это произойдет уже в текущем году.

Дискуссия о вакцинации детей ведется в Германии уже на протяжении нескольких месяцев. Проблема в том, что в Европе в этом году существенно выросла заболеваемость корью, и под угрозой оказались дети, чьи родители выступают против прививок. Немецкие законы не обязывают вакцинировать детей. Ранее обязательной была лишь прививка против оспы, но только в Западной Германии и только до 1976 года. В ГДР, напротив, вакцинация против ряда заболеваний была обязательной вплоть до падения Берлинской стены.

В этом году в одной из школ города Хильдесхайм (земля Нижняя Саксония) после вспышки там кори временно отстранили от занятий учеников, не сделавших прививку.

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Согласно опросу общественного мнения, проведенному в конце февраля страховой компанией Die Schwenninger, подавляющее большинство жителей Германии считают, что властям необходимо законодательно обязать родителей вакцинировать детей. 87% респондентов выступили за обязательную вакцинацию в возрасте от двух до шести лет, 81% полагает, что прививки необходимо делать еще и детям школьного возраста, а 73% участников исследования хотели бы обязать общество прививать также грудных детей. В целом 77% немцев хотели бы, чтобы в Германии ввели обязательную вакцинацию хотя бы для одной из возрастных групп.

ФРГ, корь
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