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Швейцарские архитекторы обвиняют Киев в краже их проекта для строительства «моста Кличко»

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Швейцарские архитекторы обвиняют Киев в краже их проекта для строительства «моста Кличко»

Концепция и конструктивные решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве взяты из проекта швейцарских архитекторов, получивших за него премию во время конкурса в 2013 году. Об этом в ответе на запрос «Наші гроші» сообщила соучредитель компании «Leuppi & Schafroth Architekten» (Цюрих, Швейцария) Стефани Шафрот (Stephanie M. Schafroth).

Недавно несколько архитекторов написали швейцарцам, что в Киеве строится мост, который очень похож на их конкурсный проект 2013 года. Они осуществили поиск в сети.

«Результаты нас просто шокировали», — написала госпожа Шафрот.

По ее словам, они нашли 3D визуализацию, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются в некоторых деталях между собой, а именно: с наличием или отсутствием лифта, или по стеклянным элементам настила перекрытия. Несмотря на эти различные детали, «базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из нашего проекта», отметила швейцарский архитектор.

Госпожа Шафрот напомнила, что первое место на конкурсе на лучший проект мостового перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в 2013 году никому не присудили. Зато определили две вторые премии — их проект и проект по Испании. Госпожа Шафрот замечает, что победитель конкурса в дальнейшем имеет преимущественное право на заключение договора на проект моста уже для его возведения.

«Через три года, в апреле 2017 года с нами связались представители Департамента градостроительства и архитектуры КГГА с желанием реализовать наш проект. Бюджет и график, которые мы подготовили еще во время конкурсной фазы, были очень реалистичными. Наш проект был дешевым, рациональным и возможным для воплощения», — пишет Стефани Шафрот.

«После серии писем и видеоконференцсвязи с группой из шести человек с КГГА наши запланированные расходы были раскритикованы как высокие. Предложение, которое мы сделали, чтобы продать права на строительство нашего проекта, также была отклонена как слишком дорогая. Киевские чиновники предлагали нам около 39 000 швейцарских франков или долларов за дизайн и проектно-техническую документации нашего проекта — это включая приз, который мы выиграли в 2013 году и до сих пор не получили», — отметила она.

«До сих пор нам так и не заплатили ни копейки и больше с нами никто не контактировал после августа 2017 года», — отметила швейцарский архитектор.

Она добавила, что оценка стоимости моста по их проекту составляла чуть более 6 млн швейцарских франков или долларов. Тогда как нынешняя стоимость составляет около 10 млн швейцарских франков или долларов (более 260 млн грн).

В апреле 2013 года был объявлен международный архитектурный закрытый блиц-конкурс на лучший проект инженерно-архитектурного решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве.

В мае того же года конкурс завершился. «После длительного обсуждения конкурсных проектов члены жюри так и не смогли отдать предпочтение одному проекту и определить первое место. Поэтому два вторых места и премии получили два проекта 159 951 (Швейцария) и 163 163 (Испания)», — сообщили в КГГА.

В феврале 2017 руководитель КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве мостового перехода. Контроль за выполнением строительства возложен на заместителя председателя КГГА Александра Спасибко. При этом в распоряжении было указано принять к сведению проведенный конкурс на лучший проект моста.

Осенью 2017 коммунальное предприятие «Инжеренений центр» (заказчик строительства) провел тендер на разработку проекта мостового перехода, который выиграло ООО «Проектные системы Лтд». Предложения двух других участников были отклонены. Цена этого договора сначала была 3 630 000 грн, а в дальнейшем снижена до 1 450 000 грн.

Между тем в 2018 году «Проектные системы Лтд» по переговорной процедуре получили еще 10 140 000 грн на корректировку и дополнительные работы по проекту. Кроме того, фирма получила 1 050 000 грн на авторский надзор за строительством.

То есть, в целом «Проектные системы Лтд» сейчас получили 12 640 000 грн на проект моста и авторский надзор за его строительством.

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Учредителями ООО «Проектные системы Лтд» является Сергей Миргородский и Андрей Миргородский. Именно эта фирма разрабатывала скандальное ДПТ, которое предусматривает застройку жилыми высотками территории бывшей обувной фабрики напротив Киево-Печерской лавры. Также она разрабатывает проектную документацию на строительство второй очереди «Мемориала жертв Голодомора» возле Лавры.

Тендер на строительные работы по мостовому переходу на сумму 255 570 000 грн в ноябре 2018-го выиграло ООО «Спецавто-Строй».

Киев, интеллектуальная собственность, мост Кличко
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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