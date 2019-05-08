Луценко уволил своего зама

Генеральный прокурор Юрий Луценко уволил Евгения Енина с должности заместителя генерального прокурора после того, как Енин подал в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГПУ.

По его словам, 25 апреля Совет прокуроров провел заседание и принял решение рекомендовать Луценко уволить Енина по собственному желанию.

В тот же день Луценко подписал приказ о его увольнении.