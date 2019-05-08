Завтра большую часть Украины накроют дожди

В южных, восточных, Сумской и большинстве центральных областей 9 мая пройдут дожди, местами грозы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
«9 мая облачная погода с прояснениями. В южных, восточных, Сумской и большинстве центральных областей дожди, местами грозы, на остальной территории — без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8 ° тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла, в восточной части ночью 10-15°, днем 19-22°», — говорится в сообщении.
На 10-11 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди, грозы; в восточных, 10 мая и в большинстве южных областей, ночью 11 мая в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.
12-13 мая — небольшие кратковременные дожди, местами грозы; 12 мая ночью в Украине, 13 мая в южной части — без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-24°.
В столице 9 мая облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.
На Киевщине облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
На 10-11 мая прогнозируется переменная облачность.
10 мая кратковременные дожди, грозы; 11 мая ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.
12-13 мая в Киеве и области небольшие кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 12 мая без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.
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