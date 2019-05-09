У Зеленского предлагают списать ФОПам 7 млрд долга по ЕСВ

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского хотят списать долги ФОПов по ЕСВ, накопившиеся с 2016 года.
Как сообщил «НВ Бизнес» Даниил Гетманцев, отвечающий за экономическое и налоговое направление в команде Зеленского, ФОПам могут списать 7,4 млрд грн задолженности по Единому социальному взносу (ЕСВ), которая накопилась по состоянию на 1 января 2019 года.
«Значительная часть этих ФОПов — спящие. Проблема введения „подушного налога“ на ФОП в 2016-м состояла в том, что многим пришлось закрыться без какого-либо переходного периода, даже тем, кто реально работал, но, например, сезонно», — объяснил проблему Гетманцев.
Он отметил, что этот вопрос еще должен пройти общественное обсуждение, после чего будет разработан окончательный вариант соответствующего проекта закона.
По словам Гетманцева, несмотря на то, что ЕСВ уменьшили почти вдвое, был введен обязательный минимальный платеж для каждого ФОПа, независимо от того работал он или нет.
«Есть много людей, которые реально не осуществляли деятельность. Есть те, кто регистрировал ФОПы еще в 14-15 годах и забыл про них, им все это время никто ничего не говорил, сейчас же по истечению трех лет, когда уже проходят сроки давности по этим начислениям, о них вспоминают и отправляют налоговые уведомления, и реально ничего сделать нельзя, потому что действительно по закону они должны платить. Нам кажется, что неправильно платить налог за ту деятельность, которая не осуществлялась», — сказал Гетманцев.
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