Зеленский возложил цветы на могилу деда

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне посетил родной город Кривой Рог (Днепропетровская обл.), где побывал на могиле своего дедушки, воевавшего во время Второй мировой войны.
«Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.
Новоизбранный президент отметил, что 9 мая сегодня — это «наш День благодарения».
«Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом — и победил. Просто благодарны всем — за возможность родиться и жить», — написал он.
Зеленский подчеркнул, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу — огромный. «Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало», — написал новоизбранный президент.
«С Днем победы над нацизмом! „Будем жить!“» — добавил он.
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