В Индонезии подсчет голосов на выборах забрал жизни почти 500 человек

Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что причиной смерти большинства сотрудников избиркома, скончавшихся при подсчете голосов после выборов, стали инсульт и инфаркт, сообщает газета Strait Times.
Как сообщает местный Минздрав, по последним данным, 496 сотрудников скончались по всей стране после выборов, большинство из них, 131 человек, — в провинции Западная Джава. Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, отмечает, что примерный возраст скончавшихся — от 50 до 70 лет.
«Смерти сотрудников избиркома — это не то, чего мы ожидали. Для исполнения их обязанностей требуется прекрасное здоровье. Тем не менее, у сотрудников, ранее страдающих какими-либо заболеваниями, после длительных часов работы начали проявляться симптомы», — приводит издание слова генерального секретаря минздрава Оскара Примади.
Примади призвал общественность воздержаться от спекуляций на эту тему и заявил, что смерти были вызваны естественными причинами.
В Индонезии 21 апреля прошли одновременные однодневные всеобщие выборы всех уровней, на которых избирались президент и вице-президент страны, депутаты национального парламента, региональных парламентов и муниципальных советов городского и районного уровня. Каждый избиратель должен был заполнить пять избирательных бюллетеней и опустить в пять разных урн для голосования. По предварительным данным, явка избирателей на выборы в Индонезии составила более 80%. Избирком объявит официальные результаты выборов 22 мая.
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