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Покупка ДТЭК двух облэнерго не повлияет на рынок распределения электроэнергии, — эксперт

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Покупка ДТЭК двух облэнерго не повлияет на рынок распределения электроэнергии, — эксперт
Александр Паращий
Фото: Илья Литвиненко/ДС

Приобретение группой ДТЭК компаний «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» не угрожает монополизацией национального рынка распределения электроэнергии. Такое мнение высказал руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, о чем он написал в авторском материале на сайте Liga.net.

«Покупка крупным игроком двух компаний по обслуживанию сетей никак не повлияет на рынок распределения электроэнергии, который на сегодняшний день состоит из 34 мини-монополий. И здесь не важно, кому эти мини-монополии принадлежат», — отметил эксперт.

По его словам, каждая из облэнерго является естественной монополией, поэтому искусственно дублировать ее функции экономически нецелесообразно.

«Стоит отметить, что компании по распределению электроэнергии (облэнерго) являются сами по себе маленькими монополиями. Имея в собственности электрические сети на определенной территории, они единственные, кто физически передает электроэнергию от производителя (или государственного владельца высоковольтной линии) до конечного потребителя. Дублировать функции такой компании, то есть строить еще одну параллельную электросеть, нет смысла. Поэтому облэнерго является естественной монополией. Но монополией только по передаче электроэнергии», — утверждает инвестаналитик.

Отсутствие угроз злоупотребления положением естественной монополии объясняется запретом распределительным компаниям (облэнерго) заниматься продажей электроэнергии, говорит Паращий.

«Дело в том, что по закону передавать по проводам электроэнергию и продавать ее конечному потребителю одна и та же компания не может. Владельцу электрической сети запрещено законом продавать электроэнергию конечному потребителю. Другими словами, по закону владелец электросети (облэнерго) должен быть только курьером, который физически доставляет электричество до вашей квартиры», — подчеркнул Александр Паращий.

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Напомним, как ранее сообщалось, 25 апреля Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «ДТЭК Нефтегаз» купить акции «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго», которые принадлежали нидерландской компании VS Energy. По результатам проведенного АМКУ анализа и с учетом позиций регулятора, отраслевого министерства, участников рынка и научных учреждений, Комитет пришел к выводу, что данная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках.

По данным СМИ, конечными бенефициарами VS Energy являются российские предприниматели Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

ДТЭК, Александр Паращий
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Понедельник, 13 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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