У Зеленского опубликовали ролик с обращением иерархов разных церквей к жителям Донбасса и Крыма

Видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий Украины обращаются к жителям оккупированных Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению, размещен на странице избранного президентом Украины Владимира Зеленского в соцсети Facebook в понедельник.
В ролике нет обращения предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. В то же время, среди обратившихся - почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.
Также среди обратившихся - глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Киево-Галицким Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.
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