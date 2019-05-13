Билеты на все поезда в Польшу можно будет купить на сайте Укрзализныци

С 15 мая появится возможность заказать онлайн билеты на все рейсы в Польшу. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

«Онлайн-продажа билетов на все направления в Польшу запускаем на https://booking.uz.gov.ua. Раньше это было доступно только для отдельных рейсов. Пассажиры справедливо сетовали на неудобство сервиса. Укрзализныця максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами», — написал он.

Кравцов подчеркнул, что с 15 мая билеты на весь перечень международных поездов в Польшу можно будет приобрести на официальном сервисе.