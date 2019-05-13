Трамп пригрозил Китаю исходом из страны американских компаний

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил на фоне растущего тарифного противостояния с Китаем, что многие производители будут вынуждены покинуть КНР, если два правительства не достигнут мирового соглашения. Об этом он сказал в понедельник на официальной твиттер-странице.
«Я открыто заявляю Президенту Си и всем моим многочисленным друзьям в Китае, Китай сильно пострадает, если вы не достигнете соглашения, поскольку компании будут вынуждены выйти из Китая в другие страны. Слишком дорого покупать в Китае. Вы имели прекрасную сделку, почти завершенную, и вы развернулись!» — написал американский президент.
Заявление президента Трампа появилось на фоне возобновления эскалации торгового противостояния между двумя странами. Из-за провала переговоров по торговому соглашению, Вашингтон с 10 мая ввел дополнительные пошлины от 10% до 25% на китайский импорт на общую сумму $200 млрд. Кроме того, Трамп пригрозил поднять тарифы на другую продукцию на сумму $300 млрд, если переговоры по соглашению будут затягиваться и в дальнейшем.
В ответ Пекин заявил о повышении пошлин на американские товары с 1 июня на сумму $60 млрд.
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