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США собираются отправить на Ближний Восток 120 тысяч солдат

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США собираются отправить на Ближний Восток 120 тысяч солдат

На совещании помощников президента США исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил план военного сдерживания Ирана, пишет The New York Times. В случае нападения Тегерана на американских военных или ускорения ядерной программы, Пентагон может отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военных.

Сторонниками этой стратегии были «ястребы» в администрации, во главе которых — советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, отмечает газета. План в то же время не предусматривает военного вторжения в Иран, которое может потребовать значительно большего количества солдат.

Неизвестно, осведомлен ли об этом плане Дональд Трамп. Президент США ранее неоднократно заявлял о намерениях вывести американских военнослужащих с Ближнего Востока и из Афганистана. Из-за этого NYT ставит под сомнение готовность хозяина Белого дома поддержать этот план.

Собеседники издания отметили, что этот план можно считать частью тактики запугивания Тегерана, которая должна предостеречь его от агрессии. Численность военного контингента в 120 тыс. по масштабу приближается к численности американских войск, осуществивших в 2003 году вторжение в Ирак. Развертывание этой группировки, пишет NYT, может «дать Тегерану больше целей для нанесения удара и, возможно, больше оснований». Это грозит риском втягивания США в затяжной конфликт.

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После обострения отношений с Ираном США уже начали переброску части сил в регион. В начале мая на Ближний Восток был отправлен авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики B-52. Наземная группировка была усилена дополнительными комплексами ПВО Patriot.

Пентагон, Ближний Восток
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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