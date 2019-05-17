Курс биткоина за сутки упал почти на 13%

Средний обменный курс биткоина за прошедшие сутки снизился почти на 13% - до $7174,93 на единицу криптовалюты по состоянию на 06:20. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Капитализация рынка биткоина, согласно данным портала, составила $127,65 млрд.

Котировки криптовалюты начали существенно расти в начале мая, во вторник ее курс превысил $8 тыс.