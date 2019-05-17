Луценко уверяет, что сын Байдена не нарушал украинские законы

Сын кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантер не нарушал украинские законы, когда работал в совете директоров газодобывающей компании Burisma Group, подконтрольной бывшему министру экологии Украины Николаю Злочевскому.
Об этом в интервью Bloomberg заявил генпрокурор Юрий Луценко.
«Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов (работая в Burisma Group — ред.). По крайней мере по состоянию на сгодняшний день, мы не видим никаких нарушений. Компания может платить сколько угодно совету директоров», — сказал он.
Луценко добавил, что все дела против Burisma Group были закрыты.
«Все дела против Burisma были закрыты. Я не вижу никаких нарушений со стороны иностранцев, работавших в Burisma в Украине», — подчеркнул генпрокурор.
Луценко также подчеркнул, что не хочет, чтобы Украина вновь стала предметом обсуждения накануне президентских выборов США в 2020 году.
«Я не хочу, чтобы Украина вновь стала предметом обсуждения перед президентскими выборами США», — подчеркнул он.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с Юрием Луценко уголовное дело против газодобывающей компании Burisma Group, в которой (в совете директоров) работал сын кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантер.
Как известно, газодобывающая компания Burisma Group, подконтрольная бывшему министру экологии Украины и бизнесмену Николаю Злочевскому.
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