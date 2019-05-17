Аваков поехал в Италию на суд

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в итальянский город Павиа для участия в суде над бывшим украинским военнослужащим Виталием Маркивом по делу об убийстве фотожурналиста из Италии и его российского переводчика в ходе боевых действий в Донбассе, сообщает в пятницу пресс-служба МВД.
Маркива арестовали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика из РФ Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году.
«Аваков будет присутствовать в зале суда для того, чтобы выразить поддержку нашему военнослужащему и предоставить все необходимые доказательства его невиновности», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в суде дадут показания исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Николай Балан и четверо сослуживцев Маркива.
По версии обвинения, обстрел машины, в которой находились Миронов и Роккелли, был произведен преднамеренно. Автомобиль сначала обстреляли из автоматического оружия, а потом накрыли минометным огнем. В результате обстрела итальянский журналист получил осколочные ранения головы и тела. Маркива задержали на основе показаний выжившего при обстреле французского фотожурналиста Уильяма Рогелона.
Истцами на суде выступят не только семья Роккелли, но Национальная федерация итальянской прессы и Ассоциация журналистов Ломбардии. Интересы организаций представляет адвокат и бывший мэр Милана Джулиано Пизапиа. Защита Маркива настаивает на его невиновности, намереваясь доказать его полную непричастность к инкриминируемым преступлениям перед судом присяжных.
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