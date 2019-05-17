У Зеленского отказались от банкета после инаугурации

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, запланированная на 20 мая, будет разбита на три условных этапа. Об этом «Стране» сообщают источники.
Первый этап инаугурации — присяга и утверждение в Верховной Раде.
После этого, на втором этапе начнется череда дипломатических встреч с международными и титулованными гостями в Мариинском дворце.
И уже на третьем этапе президент Зеленский прямо из Мариинского парка переместится к себе на рабочее место на Банковую.
Светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность президенты, не будет, сообщил источник.
Советник Зеленского Дмитрий Разумков подтвердил эту информацию. «Зеленский отправится в рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к обязанностям. В стране война, ему не до банкета», — сказал Дмитрий Разумков.
И уточнил, что в ближайшие дни переезд в новый офис не планируется.
По информации издания, решение отказаться от вечерних празднований обусловлено сжатыми сроками, оставленными на подготовку, сложностью с арендой помещения, а также неясностью в списке гостей, которых нужно и можно пригласить на мероприятие подобного статуса.
«Одного не пригласишь — обидится. Второго позовешь — начнут судачить. Третий не явится демонстративно. Четвертый банально не долетит (не доедет, потому что рабочий день)», — рассказывает источник издания.
Другой источник говорит, что одной из возможных фишек станет то, что Зеленский с инаугурации отправится на работу пешком.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016