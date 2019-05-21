Парубий распорядился созвать внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на среду, 22 мая, на 12:00.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, внеочередное пленарное заседание парламента начнется в 12:00.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах нардепов.