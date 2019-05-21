Зеленский просит Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах нардепов. Об этом он написал в Twitter.
«Прошу председателя Верховной рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов», — написал Зеленский.
Напомним, 21 мая Зеленский во время консультаций о роспуске парламента предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов. В частности, первой поправкой является отмена мажоритарной системы, по которой сейчас избирается половина парламента.
Cегодня же Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.
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