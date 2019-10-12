Войти
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
дружба народов
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком
инициатива
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Пристайко отрицает давление США на Украину в предоставлении военной помощи, чтобы вынудить Киев к расследованию по Burisma

156
Пристайко отрицает давление США на Украину в предоставлении военной помощи, чтобы вынудить Киев к расследованию по Burisma

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает давление со стороны США на Украину вопросом предоставления военной помощи с целью вынудить Киев начать расследование по компании Burisma («Бурисма»).

«Дилемма, что либо мы получим помощь в $250 млн, либо мы будем сотрудничать с Джулиани (личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани — ИФ) — абсолютная ложь. Я присутствовал на всех встречах и разговорах», — сказал он в интервью «Радио Свобода».

Газета The Hill сообщила, что демократы из Палаты представителей США запросили к 15 октября в Пентагоне и в Административно-бюджетном управлении при Белом доме документы, связанные с финансовой военной помощью Украине.

«Прилагаемая повестка содержит требование (предоставить — ИФ) документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия российской агрессии», — говорится в письме конгрессменов.

Ранее сообщалось, что Трамп задерживал предоставление помощи Украине. Демократы полагали, что он делал это с целью вынудить Киев помогать ему в вопросе расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако Трамп заверил, что это не так: помощь он какое-то время задерживал, так как был недоволен тем, что США активно оказывают военную помощь Украине, а европейские страны — нет.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой — определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту Трампу. Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководству, относительно содержания телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

США, Вадим Пристайко, Burisma
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 12 октября 2019
Пятница, 11 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016