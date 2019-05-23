В ДНР осудили «украинского шпиона» за соучастие в убийстве Гиви

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. Речь идет о жителе ДНР Дмитрии Батраке, который получил 12 лет лишения свободы, сообщает «Министерство госбезопасности» непризнанной республики.
Батрак был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб, указывает местное «МГБ». По данным ведомства, с 2016 года он передавал Службе безопасности Украины видео и фото административных зданий и зданий силовых ведомств ДНР, а также данные о местоположении воинских частей.
Кроме того, отмечает МГБ, Батрак по заданию СБУ покупал и передавал сим-карты оператора связи ДНР «Феникс», которые были использованы при организации покушения на Гиви. В отношении задержанного возбудили дело по статье о шпионаже.
Толстых был убит 8 февраля 2017 года в Макеевке. Сепаратисты обвинили в убийстве украинские спецслужбы.
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