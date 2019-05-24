В РФ запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Президент Владимир Путин дал Банку России право устанавливать обязательные требования для кредитных организаций о порядке размещения ими курсов обмена иностранной валюты, подписав в декабре соответствующий закон. 23 апреля ЦБ РФ опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах за переделами помещений банков, оно вступило в силу спустя 30 дней.
«Банк при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками должен размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри помещения», — говорится в указании российского регулятора. При этом информацию о курсах валют можно размещать в средствах массовой информации и интернете, а также мобильных приложениях банков.
С инициативой о запрете электронных табло с обменными курсами Центробанк выступил в феврале, объяснив это необходимостью ужесточения борьбы с нелегальными обменниками.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016