Тимошенко выступила против референдума о «мире с Россией»

Украине следует настаивать на ужесточении санкции Запада против России, а не думать о проведении референдума о мирном процессе со страной-оккупантом.

Такое мнение выразила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в четверг вечером в программе «Право на владу» на канале «1+1».

Она считает референдум «прекрасной идеей», но «не в случае достижения мира в этой войне».

По мнению Тимошенко, прошлая власть неэффективно вела переговоры и нужно «срочно садиться за стол переговоров — без капитуляций».

«Референдум недопустим», — резюмировала она.

Напомним, 21 мая новый глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский может вынести на «народный референдум» вопрос о мире с РФ.